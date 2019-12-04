Выросло число погибших при обрушении туннеля в Китае

Число погибших при обрушении туннеля в Китае возросло до 12 человек

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Число погибших при обрушении строящегося автодорожного туннеля в китайской провинции Юньнань возросло до 12 человек, сообщает китайское издание Paper.

Ранее сообщалось о четверых погибших и восьми пропавших без вести.

"На данный момент поисково-спасательные операции завершены. В результате погибли 12 человек, один пострадал" — сообщает газета.

Инцидент произошел 26 ноября вечером в городе Линьцан. Под обломками оказались 13 рабочих. Местные власти заявили, что из-под завалов удалось извлечь пять человек, однако четверо из них скончались.