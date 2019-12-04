ЧП в Белогороде: названа главная причина взрыва

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Названа причина взрыва газа в доме в Белгородской области 

Lenta.ru 1 час назад
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Фото: РИА Новости
Взрыв газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел из-за повреждения газового оборудования. Такой версии придерживаются в Следственном комитете. Об этом сообщил начальник регионального следственного управления СК Станислав Захаров, передает ТАСС.
«Официальная версия случившегося — взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования», — сказал он, добавив, что окончательная версия будет обнародована после по итогам всех экспертиз.
Само здание не подлежит восстановлению и будет снесено. 34 жильцам дома выплачено по 30 тысяч рублей материальной помощи, предоставлено помещение для временного проживания и оказывается поддержка при восстановлении документов, уточняет «Интерфакс».
Взрыв в квартире на первом этаже дома произошел вечером во вторник, 3 декабря. В результате обрушилась часть стены с первого до четвертого этажа. Пострадали шесть человек, четверо из них в реанимации. Тело еще одного местного жителя 1983 года рождения найдено под завалами. Возбуждено уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , СКР , Интерфакс , Белгородская Область
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