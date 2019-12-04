В МВД захотели найти способ ареста криптовалют

МВД собралось разработать способ ареста криптовалют

До конца 2021 года МВД РФ планирует разработать правовой механизм, позволяющий арестовывать виртуальные активы для конфискации. Об этом сообщили в пресс-центре министерства.

В решение коллегии МВД РФ включён пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД РФ во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года, — цитирует сообщение ТАСС.