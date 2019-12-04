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МВД собралось разработать способ ареста криптовалют 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
В МВД захотели найти способ ареста криптовалют
Фото: Reuters
До конца 2021 года МВД РФ планирует разработать правовой механизм, позволяющий арестовывать виртуальные активы для конфискации. Об этом сообщили в пресс-центре министерства.
В решение коллегии МВД РФ включён пункт, предусматривающий поручение заинтересованным подразделениям МВД РФ во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти при участии Верховного Суда РФ сформировать предложения по правовому механизму ареста виртуальных активов в целях их конфискации до конца 2021 года, — цитирует сообщение ТАСС.
Как писал News.ru, ранее стало известно, что Центробанк и Росфинмониторинг разрабатывают совместный законопроект, запрещающий оплату товаров и услуг криптовалютами. Как считают в ЦБ биткоины и другие виды виртуальных денег несут в себе значительные риски.
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Теги:
Происшествия , Росфинмониторинг , МВД , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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