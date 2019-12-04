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Погода

Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП 

Рамблер 1 час назад
Российский миллиардер погиб в Лондоне после ДТП
Фото: Группа компаний "Магнат"
Основатель и владелец группы компаний «Магнат» Дмитрий Обретецкий был сбит машиной около своего дома в Лондоне и умер после недели в коме. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT».
По данным канала, Дмитрия Обретецкого «называли самым богатым волгоградцем». Его компания «Магнат» — одна из крупнейших дистрибьюторов Mars, Nestle, Procter & Gamble. Также Обретецкий занимался рекламным бизнесом.
В последние годы бизнесмен вместе с семьёй жил в Англии.
Информацию о смерти Дмитрия Обретецкого подтвердила также фирма «Партнёры и Боровков», разместив на своем сайте некролог.
«Печальное известие пришло из Лондона: не стало Дмитрия Обретецкого — нашего Друга и Клиента, основателя и владельца крупной дистрибьюторской компании «Магнат Трейд Энтерпрайз» (…) Дмитрий был человеком разносторонних интересов, он не зацикливался лишь на бизнесе. Мы помним, как на знаменитом четвертьфинале футбольного Евро-2008 он гордо, совершенно один в толпе нидерландских болельщиков, держал большой флаг России с надписью «Волгоград»», — отмечается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).
Фирма «Партнёры и Боровков» выразила соболезнования родным и близким Обретецкого.
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Комментарии 146 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Procter & Gamble
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