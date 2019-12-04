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Европа

Молодой отец украл 750 пар обуви 

Рамблер 33 минуты назад
Молодой отец украл 750 пар обуви
Фото: ТАСС
В Гамбурге стажер интернет-магазина похитил более 750 пар обуви, а также одежду, рюкзаки и сумки. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, местный житель по имени Джонни Ю. пришел устраиваться в компанию Кристиана Фройнда со своей матерью и сказал, что зарплата не играет для него большой роли.
Джонни Ю. произвел на работодателя хорошее впечатление. Он оказался хорош в обслуживании клиентов, но непопулярен среди сотрудников. Через некоторое время стажер попросил у Фройнда разрешения приходить на работу в 07:30, чтобы заканчивать раньше и забирать сына из детского сада.
По версии правоохранителей, стажер, которого никто не контролировал, занялся махинациями с количеством товаров, внесенных в компьютерную систему компании.
Иногда он оставлял украденные вещи у себя дома, а иногда продавал через свой аккаунт на Ebay. Стажеру удалось совершать кражи почти год, только на прошлой неделе его афера раскрылась. Начальник сразу же уволил Джонни Ю. и оценил свой ущерб в 30 тысяч евро (более двух миллионов рублей).
Как сообщал «Рамблер», в Китае мужчина украл 160 пар обуви, но не из жажды наживы, а из-за любви к женским туфлям. Жительницы китайского уезда Даву начали массово жаловаться на пропажу обуви во время сушки на улице. Полицейские провели расследование и задержали вора с поличным.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , eBay
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