Молодой отец украл 750 пар обуви

В Гамбурге стажер интернет-магазина похитил более 750 пар обуви, а также одежду, рюкзаки и сумки. Об этом сообщает Bild

По данным издания, местный житель по имени Джонни Ю. пришел устраиваться в компанию Кристиана Фройнда со своей матерью и сказал, что зарплата не играет для него большой роли.

Джонни Ю. произвел на работодателя хорошее впечатление. Он оказался хорош в обслуживании клиентов, но непопулярен среди сотрудников. Через некоторое время стажер попросил у Фройнда разрешения приходить на работу в 07:30, чтобы заканчивать раньше и забирать сына из детского сада.

По версии правоохранителей, стажер, которого никто не контролировал, занялся махинациями с количеством товаров, внесенных в компьютерную систему компании.

Иногда он оставлял украденные вещи у себя дома, а иногда продавал через свой аккаунт на Ebay . Стажеру удалось совершать кражи почти год, только на прошлой неделе его афера раскрылась. Начальник сразу же уволил Джонни Ю. и оценил свой ущерб в 30 тысяч евро (более двух миллионов рублей).

Как сообщал «Рамблер», в Китае мужчина украл 160 пар обуви, но не из жажды наживы, а из-за любви к женским туфлям. Жительницы китайского уезда Даву начали массово жаловаться на пропажу обуви во время сушки на улице. Полицейские провели расследование и задержали вора с поличным.