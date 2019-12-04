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Модель нашли мертвой после странного звонка друзьям 

Рамблер 1 час назад
Модель нашли мертвой после странного звонка друзьям
Фото: Facebook
На пляже английского Бриксхема нашли мертвой 28-летнюю модель Холли Кэпрон, пропавшую неделю назад. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, Кэпрон начали искать 25 ноября после «странного» звонка друзьям: во время разговора девушка показалась им расстроенной, к тому же она рассказала, что сидит ночью в парке одна.
Следователи считают, что смерть Кэпрон не была насильственной. В прошлом девушка страдала от психического расстройства, у нее остался двухлетний сын.
Как сообщал «Рамблер», в середине октября американскую модель Эсмеральду Гонсалес нашли убитой в пустыне Невада через пять месяцев после исчезновения. Убийца положил труп 24-летней девушки в ящик и залил бетоном. В преступлении заподозрили 45-летнего соседа модели.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия
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