Модель нашли мертвой после странного звонка друзьям

На пляже английского Бриксхема нашли мертвой 28-летнюю модель Холли Кэпрон, пропавшую неделю назад. Об этом сообщает Daily Mail

По данным издания, Кэпрон начали искать 25 ноября после «странного» звонка друзьям: во время разговора девушка показалась им расстроенной, к тому же она рассказала, что сидит ночью в парке одна.

Следователи считают, что смерть Кэпрон не была насильственной. В прошлом девушка страдала от психического расстройства, у нее остался двухлетний сын.

Как сообщал «Рамблер», в середине октября американскую модель Эсмеральду Гонсалес нашли убитой в пустыне Невада через пять месяцев после исчезновения. Убийца положил труп 24-летней девушки в ящик и залил бетоном. В преступлении заподозрили 45-летнего соседа модели.