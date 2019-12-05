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На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
В больнице на Сахалине не нашли просроченные лекарства
Фото: © Depositphotos / Ai825
Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Ранее портал Sakhalin.Info привел слова медсестер, работающих в отделении анестезии и реанимации. Они рассказали, что в медицинском учреждении используются просроченные препараты и стерилизуются одноразовые инструменты — трубки и наборы для трахеостомии.
Главная медсестра отделения Яния Шеревера рассказала, что в шкафу, показанном в СМИ, на самом деле хранятся просроченные лекарства, однако они подлежат утилизации. По ее словам, существует процедура, согласно которой перед списанием их необходимо поставить на учет и отправить на "карантин".
"До боли обидно, что нас оклеветали наши коллеги. Это вопиющая ложь", — заявила Шеревера.
Одноразовые катетеры для трахеостомии невозможно использовать дважды из-за распада их волокон, рассказал реаниматолог Валерий Пяк, добавив, что непригодные расходные материалы используются только для обучения студентов.
Министр здравоохранения региона Владимир Ющук подчеркнул, что по итогам прокурорской проверки и внутреннего служебного расследования будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры.
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Теги:
Происшествия , Владимир Ющук , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Росздравнадзор , Sakhalin.info , Сахалинская Область
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