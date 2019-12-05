В больнице на Сахалине не нашли просроченные лекарства

На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

минздрава Сотрудники прокуратуры , управления Росздравнадзора Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Ранее портал Sakhalin.Info привел слова медсестер, работающих в отделении анестезии и реанимации. Они рассказали, что в медицинском учреждении используются просроченные препараты и стерилизуются одноразовые инструменты — трубки и наборы для трахеостомии.

Главная медсестра отделения Яния Шеревера рассказала, что в шкафу, показанном в СМИ, на самом деле хранятся просроченные лекарства, однако они подлежат утилизации. По ее словам, существует процедура, согласно которой перед списанием их необходимо поставить на учет и отправить на "карантин".

"До боли обидно, что нас оклеветали наши коллеги. Это вопиющая ложь", — заявила Шеревера.

Одноразовые катетеры для трахеостомии невозможно использовать дважды из-за распада их волокон, рассказал реаниматолог Валерий Пяк, добавив, что непригодные расходные материалы используются только для обучения студентов.