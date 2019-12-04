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Российские кадеты избили восьмилетнего мальчика ради забавы 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Кадеты избили восьмилетнего мальчика ради забавы
Фото: РИА Новости
В селе Долгодеревенское Челябинской области четвероклассники-кадеты избили восьмилетнего школьника, который вступился за первоклассника. Перед избиением мальчика травили около месяца. Об этом сообщает «Комсомольская правда Челябинск».
29 ноября Артем возвращался домой из школы, у моста через речку его встретили четверо четвероклассников и начали бить руками и ногами по телу и голове. Отмечается, что «рядом стояли десятиклассники, хохотали, подсказывали, куда бить». Родители подсчитали, что избиение длилось около часа. По их словам, никто из проходивших мимо взрослых не вступился за школьника.
Мальчика отвели в больницу, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки. Его на неделю оставили в больнице. Мать не хотела обращаться в полицию, но врач в приемном покое позвонил туда сам.
Замдиректора школы в Долгодеревенском Вера Повышева сообщила, что ребенка били за пределами учреждения, и она не знает, кто это сделал. Она заявила, что посмотрела материал с камеры видеонаблюдения — «особых увечий ребенку не наносили». Повышева отметила, что сам избитый мальчик «проблемный».
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что детей, избивавших Артема, поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних, а с их родителями проведут профилактические беседы. Случай также обсудят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в администрации села.
Ранее ученица новосибирской школы №183, которую затравили после отказа матери сдавать деньги на школьное чаепитие, попала в больницу с травмой копчика. Как сообщала «Комсомольская правда», девочку избили одноклассники. Школьница рассказала родителям, что ей больно сидеть. Она также сообщила, что ее пнул одноклассник.
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Теги:
Происшествия , Другое , МВД , Челябинская Область
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