Мужчина облил людей фекалиями и поплатился

Канаде арестовали мужчину, обливавшего студентов фекалиями из ведра. Об этом сообщает Buzzfeed

По данным издания, нападения начались 22 ноября. В этот день неизвестный молодой человек зашел в библиотеку Университета Торонто и вылил ведро с жидкими фекалиями на двух студентов.

Затем, 24 ноября, это снова произошло в библиотеке Йоркского университета в северной части города. Два человека, мужчина и женщина, пострадали.

На следующий день жертвой «фекального маньяка» стала женщина, гулявшая в районе Университета Торонто.

Городская полиция нашла видео с подозреваемым — человеком в шляпе и с ведром в руке — и через несколько дней его арестовали. Нападавший оказался 23-летним Самуэлем Опоку. Ему вменяют пять нападений с применением оружия и причинением вреда. В полиции подтвердили, что в его ведре были фекалии (человеческие или нет — неизвестно).