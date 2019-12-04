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Мужчина облил людей фекалиями и поплатился 

Рамблер 1 час назад
Мужчина облил людей фекалиями и поплатился
Фото: Reuters
В Канаде арестовали мужчину, обливавшего студентов фекалиями из ведра. Об этом сообщает Buzzfeed.
По данным издания, нападения начались 22 ноября. В этот день неизвестный молодой человек зашел в библиотеку Университета Торонто и вылил ведро с жидкими фекалиями на двух студентов.
Затем, 24 ноября, это снова произошло в библиотеке Йоркского университета в северной части города. Два человека, мужчина и женщина, пострадали.
На следующий день жертвой «фекального маньяка» стала женщина, гулявшая в районе Университета Торонто.
Городская полиция нашла видео с подозреваемым — человеком в шляпе и с ведром в руке — и через несколько дней его арестовали. Нападавший оказался 23-летним Самуэлем Опоку. Ему вменяют пять нападений с применением оружия и причинением вреда. В полиции подтвердили, что в его ведре были фекалии (человеческие или нет — неизвестно).
Как сообщал «Рамблер», ранее переносную камеру курганского активиста Сергея Жданова, который регулярно ловит нарушителей ПДД, облил фекалиями мужчина в маске. Жданов рассказал, что ему постоянно угрожают, а однажды пытались избить лопатой.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Сергей Жданов , Канада
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