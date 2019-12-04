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В Москве 13 судов и школ получили сообщения о минировании 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
В Москве 13 судов и школ получили сообщения о минировании
Фото: РИА Новости
Сообщения о "минированиях" в среду поступили в адрес 13 районных судов и школ Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Анонимные сообщения с угрозами взрывов получили 13 объектов — суды и образовательные учреждения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на время проверок людей выводят из зданий.
В пресс-службе департамента образования Москвы РИА Новости сообщили, что сообщения о "минировании" поступили в несколько образовательных учреждений, правоохранительные органы проверили здания.
"Никаких подозрительных предметов на территории школ не было обнаружено. Никто не пострадал. В настоящее время дети вернулись к урокам, школы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.
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Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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