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Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина 

Рамблер 37 минут назад
Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина
Фото: РИА Новости
Сын киевского депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева мог быть застрелен из карабина на американской платформе AR с недорогим китайским оптическим прицелом. Об этом в Facebook заявил глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
По словам Шевченко, карабин калибра 7,62 мм специалисты не относят к категории высокоточного оружия, которое используется для снайперской стрельбы. Однако, по предварительным данным, именно из него 1 декабря была обстреляна машина депутата Соболева, в результате чего погиб его сын.
«Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попалось под руку. Дешево, сердито и доступно», — отметил он.
Шевченко также пояснил, что оружие будет передано экспертам для исследования, а подозреваемым в совершении преступления двум молодым людям судом будет избрана мера пресечения.
«Рамблер» писал, что ранее в Киеве была взорвана машина российско-украинского бизнесмена. В результате покушения погиб охранник директора фармацевтической компании Игоря Сало. Сам предприниматель был тяжело ранен.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Артем Шевченко , Вячеслав Соболев , МВД
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