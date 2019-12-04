Трехлетнего сына депутата убили из американского карабина

По словам Шевченко, карабин калибра 7,62 мм специалисты не относят к категории высокоточного оружия, которое используется для снайперской стрельбы. Однако, по предварительным данным, именно из него 1 декабря была обстреляна машина депутата Соболева, в результате чего погиб его сын.

«Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском дорогого оружия и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попалось под руку. Дешево, сердито и доступно», — отметил он.

Шевченко также пояснил, что оружие будет передано экспертам для исследования, а подозреваемым в совершении преступления двум молодым людям судом будет избрана мера пресечения.

«Рамблер» писал, что ранее в Киеве была взорвана машина российско-украинского бизнесмена. В результате покушения погиб охранник директора фармацевтической компании Игоря Сало. Сам предприниматель был тяжело ранен.