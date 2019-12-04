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«Люди прыгали из окон» 

Рамблер 45 минут назад
Вечером, 3 декабря, в поселке Яковлево в Белгороде произошел взрыв газа в квартире жилого дома. В результате вынесло часть стены, а ее остатки рухнули спустя несколько минут.
По предварительной информации, причиной происшествия могла быть неисправность газового котла. Пострадавшими числятся по меньшей мере шесть человек, однако спасатели разбирают завалы и число жертв может возрасти.
«Взрыв был такой, что затрещали стекла в соседнем доме. Все сбежались туда. Приехали МЧС, скорая помощь. Люди пытались спастись, кричали, прыгали из окон», — сообщает Gazeta.ru со ссылкой на очевидцев.
По данным РИА Новости, пострадали пять человек, при этом двое из них получили ожоги разной степени тяжести, один человек погиб. В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуированы.
По информации ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото , МЧС , Газета.Ru , Белгород
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