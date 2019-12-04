«Люди прыгали из окон»

Вечером, 3 декабря, в поселке Яковлево в Белгороде произошел взрыв газа в квартире жилого дома. В результате вынесло часть стены, а ее остатки рухнули спустя несколько минут.

По предварительной информации, причиной происшествия могла быть неисправность газового котла. Пострадавшими числятся по меньшей мере шесть человек, однако спасатели разбирают завалы и число жертв может возрасти.

«Взрыв был такой, что затрещали стекла в соседнем доме. Все сбежались туда. Приехали МЧС , скорая помощь. Люди пытались спастись, кричали, прыгали из окон», — сообщает Gazeta.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным РИА Новости, пострадали пять человек, при этом двое из них получили ожоги разной степени тяжести, один человек погиб. В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуированы.

По информации ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже.