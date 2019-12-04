Очевидцы трагедии, которая произошла утром 4 декабря в Перми, делятся в социальных сетях подробностями произошедшего. Пермяки рассказывают, как мужчину, устроившего стрельбу по прохожим, задержали сотрудники полиции.
«Проснулся в 4:30 от женского крика, прогремели выстрелы, через минут 15 приехали полицейские с автоматами и убежали в сторону общежития со словами: «Стой! Полиция. Стрелять буду». После этого произошли выстрелы, видимо, задержали», — написал Владислав Малыгин в сообществе «Гайва Live» во «ВКонтакте».
Как уточняет жительница Перми Юлия Кузнецова, нападавший застрелил прохожую женщину. «Стрелял по таксистам, ППС-ника ранил», — сообщает девушка. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе рынка Гайва.
По данным СУ СК РФ по региону, нападавший начал стрелять из окна квартиры, а после вышел с ружьем на улицу и открыл огонь по прохожим. Он ранил сотрудника Росгвардии, прохожего мужчину и убил женщину. Как передают следователи, он мог находиться под воздействием сильнодействующих веществ или в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что охотничьим ружьем мужчина владел незаконно.