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«Люди прыгали из окон»: взрыв в многоэтажке под Белгородом 

Газета.Ru 47 минут назад
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Белгородской области — в результате обрушилась вся фасадная часть здания с первого по четвертый этажи. Спасатели сообщают о пяти пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии. Еще 18 человек были эвакуированы. При этом окончательные данные экстренные службы пока не предоставляют — под завалами все еще могут находиться люди.
В результате взрыва бытового газа в жилом доме поселка Яковлево Белгородской области произошло обрушение фасадной стены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«В 20:05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», — сообщил собеседник агентства.
В экстренных службах региона уточнили, что за взрывом не последовало пожара. Тем не менее, вся фасадная часть здания с первого по четвертый этажи рухнула.
По последним данным МЧС, в результате ЧП пострадали пятеро человек. Как сообщает портал «Регион online», двое из них получили ожоги разной степени тяжести, еще у двоих — переломы. Они уже доставлены в местную больницу и размещены либо в противошоковой палате, либо в хирургии. Состояние женщины, которую извлекли из-под завалов последней, не уточняется.
В то же время, в прокуратуре ТАСС сообщили о шести пострадавших. «Детей среди них нет. Прокуратурой организована проверка. На место выехал прокурор Яковлевского района. Погибших, предварительно, нет», — пояснил источник в ведомстве.
Как отмечают очевидцы инцидента, здание рушилось в два этапа, а перепуганные люди пытались спастись любыми способами. «Люди кричали, прыгали из окон. После первого обрушения также произошло и второе», — рассказали собеседники портала «Регион online».
Другие свидетели событий сообщили Telegram-каналу Mash, что взрыв можно было прочувствовать даже в соседних зданиях: «Взрыв был такой, что затрещали стекла в соседнем доме. Люди все сбежались туда. Приехали МЧС, скорая помощь».
Глава МЧС Евгений Зиничев уже распорядился оперативно сверить списки прописанных в пострадавшем доме людей со списками эвакуированных. Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб, дежурит пять бригад скорой помощи. Как сообщает ТАСС, предполагается, что под завалами все еще могут находиться люди.
«В настоящее время пока не могут найти жильцов первого этажа жилого дома, где произошел взрыв», — сообщил собеседник агентства.
Есть вероятность, что пропавших жильцов просто не было дома в момент обрушения. Чтобы убедиться в этом, спасатели продолжают разбирать завалы вручную.
На место происшествия уже выехал губернатор Белгородской области. «Туда только выехали представители администрации, в том числе и губернатор. И глава района сейчас там, и представитель администрации района. Работает там МЧС, они разбирают завалы, подъехала „скорая“, — сообщили РИА „Новости“ в департаменте внутренней и кадровой политики.
Всего в аварийном доме были прописаны 24 человека, 18 из них были эвакуированы. По данным источника „Пермь онлайн“, всем им предоставят временное жилье.
»Пока принято решение расселить непострадавших жителей обрушившегося дома в оздоровительном центре, который расположен поблизости», — сообщает издание.
По предварительным данным экстренных служб региона, причиной взрыва могли стать проблемы в одной из квартир. «Взрыв произошел из-за неисправного газового котла в одной из квартир в жилом доме», — заявил собеседник ТАСС.
Достоверно причины обрушения будут установлены по результатам доследственной проверки, которую уже начал региональный СК. «Начата доследственная проверка, после завалов следователи приступят к осмотру места происшествия», — сообщили в ведомстве.
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Теги:
Происшествия , Евгений Зиничев , Генпрокуратура РФ , МЧС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Белгород , Белгородская Область
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