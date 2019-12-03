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Криминал

Увеличилось число пострадавших при взрыве газа в Белгороде 

News.ru 2 часа назад
От пяти до шести человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме Белгорода.
Одну женщину извлекли из-под завалов живой. Таким образом, пострадали пять человек. Ещё один человек может находиться под завалом, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.
Между тем в прокуратуре заявили о шести травмированных, детей среди них нет. Также не имеется информации о погибших. Ведомство начало проверку инцидента, на место выехал прокурор Яковлевского района.
Ранее News.ru писал, что газ взорвался в четырёхэтажном доме в Белгороде 3 декабря. Инцидент произошёл в черте города в посёлке Яковлево на Южной улице. В результате взрыва одна из стен дома частично обрушилась.
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Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Белгород
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