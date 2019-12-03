Взрыв газа в жилом доме в Белгороде. Главное

Сегодня вечером, 3 декабря, в поселке Яковлево в Белгороде произошел взрыв газа в квартире жилого дома. В результате вынесло часть стены, а ее остатки рухнули спустя несколько минут.

По предварительной информации, причиной происшествия могла быть неисправность газового котла. Пострадавшими числятся по меньшей мере шесть человек, однако спасатели разбирают завалы и число жертв может возрасти.

По данным РИА Новости, пострадали пять человек, при этом двое из них получили ожоги разной степени тяжести. В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуированы.

По информации ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже.

Как ранее писал ivbg.ru, на месте работают психолог, 45 спасателей и 20 единиц техники. Региональное МЧС опубликовало видео с места взрыва. Жильцов дома, где прогремел взрыв, эвакуировали.

Сейчас администрация поселка обзванивает знакомых и близких людей, живших в этом доме, чтобы установить количество возможных пострадавших.