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Взрыв газа в жилом доме в Белгороде. Главное 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Сегодня вечером, 3 декабря, в поселке Яковлево в Белгороде произошел взрыв газа в квартире жилого дома. В результате вынесло часть стены, а ее остатки рухнули спустя несколько минут.
По предварительной информации, причиной происшествия могла быть неисправность газового котла. Пострадавшими числятся по меньшей мере шесть человек, однако спасатели разбирают завалы и число жертв может возрасти.
По данным РИА Новости, пострадали пять человек, при этом двое из них получили ожоги разной степени тяжести. В рухнувшей части дома прописаны 24 человека, 18 из них эвакуированы.
По информации ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже.
Как ранее писал ivbg.ru, на месте работают психолог, 45 спасателей и 20 единиц техники. Региональное МЧС опубликовало видео с места взрыва. Жильцов дома, где прогремел взрыв, эвакуировали.
Сейчас администрация поселка обзванивает знакомых и близких людей, живших в этом доме, чтобы установить количество возможных пострадавших.
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Теги:
Происшествия , Видео , МЧС , Белгород
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