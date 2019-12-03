ЧП в Белгороде: от взрыва рухнула часть дома

Газ взорвался в жилом доме в Белгороде

Взрыв газа произошёл в четырёхэтажном доме в Белгороде . В настоящий момент проводится эвакуация жителей.

Инцидент произошёл в черте города в посёлке Яковлево на Южной улице, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информации о пострадавших в результате ЧП сейчас нет.

Baza сообщает, что от взрыва одна из стен дома обрушилась целиком.

Как писал News.ru, ранее бытовой газ взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома подмосковного Солнечногорска. По предварительным данным, несущие конструкции не были повреждены. Информации о пострадавших в настоящее время нет.