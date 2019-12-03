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На улице в Якутске обнаружили крокодила 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
На улице в Якутске обнаружили крокодила
Фото: РИА Новости
В Якутске жители обнаружили на улице мертвого крокодила, неизвестно, как именно рептилия оказалась на улице.
Предположительно, кто-то мог выбросить крокодила на мороз, сообщает YakutiaMedia.
Некоторые посчитали, что крокодила стало дорого кормить зимой, либо рептилия заболела и умерла, а хозяин решил избавиться от нее таким способом. В соцсетях пользователи считают, что крокодила нужно было сдать в зоопарк, а не убивать, сообщает ИА REGNUM
«Надо просто выяснить хозяина этой рептилии, она же по воздуху не прилетела, пешком — тоже исключено. Значит через аэропорт, где его зафиксировали, и наказать такого горе-хозяина», — говорят жители города.
В естественной среде крокодилы могут впадать в анабиоз при низких температурах, однако в Якутии у пресмыкающегося не было шансов выжить.
Ранее мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области.
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Теги:
Происшествия , ИА REGNUM , Якутск
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