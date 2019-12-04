СМИ: сточная цистерна обрушилась на востоке Китая

Обрушение цистерны со сточными водами произошло на одном из производств в городе Хайнин (восточная провинция Чжэцзян). Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая , девять сотрудников предприятия погибли и еще четверо получили ранения.

По его данным, инцидент произошел во вторник: 15-метровая цистерна обрушилась, в результате чего обломки ее конструкции и крыши погребли под собой несколько человек. В спасательной операции были задействованы около 500 сотрудников экстренных служб.

К настоящему времени четверо пострадавших продолжают находиться на лечении в медицинских учреждениях города. Их травмы оцениваются врачами как тяжелые.

Местные власти устанавливают причины инцидента.