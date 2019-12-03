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Армия

Друг умершего на службе срочника рассказал об обстоятельствах смерти 

Газета.Ru 27 минут назад
Раскрыты обстоятельства смерти солдата в армии
Фото: РИА Новости
Друг умершего на службе в Белгороде срочника Владимира Кялова Павел Воронцов рассказал «Газете.Ru», какую версию событий представили родным командиры военнослужащих.
По словам молодого человека, он располагает только версией, которую родителям Кялова сообщили в воинской части. Однако она вызывает у него ряд вопросов.
«Как сообщили военные, Вова вместе с другими сослуживцами сидел в комнате отдыха и писал конспекты. У него кончилась ручка и он попросил ее у сержанта. Вместе они пошли в кубрик, там отсыпались два старослужащих. В дверном проеме был турник — пока сержант доставал ручку, Вова якобы решил несколько раз подтянуться, но упал и умер. Но, зная Вову, могу сказать, что он бы никогда не стал подтягиваться с утра. Да и проблем с сердцем у него никогда не было — я его знаю уже восемь лет, с детства», — рассказал Воронцов.
По словам молодого человека, Владимир провел на службе всего один день, однако уже успел вступить в конфликт с руководством.
«Ночью он писал родителям, что его ставят убирать туалет в кубрике, а он категорически отказывается. Кроме того, он там еще с кем-то зацепился, возникла словесная перепалка. Он парень языкастый, в стороне никогда не стоял. Я представляю, что ему могли правда сказать идти мыть полы, а он мог спокойно ответить: «Слышь, дружище, я не буду этого делать» и стоять на своем. В армии такое никому не понравится», — подчеркнул Воронцов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он также рассказал, что лично слушал голосовые сообщения, которые Кялов записывал в ночь перед смертью своим друзьям. В них он в шуточной форме говорил, что его поставили убирать туалеты, и рассуждал, что ему делать.
«Я уверен, что именно из-за этого сержант его позвал на разговор в дальний кубрик. И старослужащие там также оказались не случайно. В армии ведь такие методы — там людей сразу начинают физически калечить», — отметил товарищ погибшего.
Cолдат-срочник из Ставрополя 19-летний Владимир Кялов умер на второй день службы. Причиной смерти называют остановку сердца. В Военном следственном отделе СК по Воронежскому гарнизону проводится проверка по факту смерти солдата.
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Теги:
Происшествия , Павел Воронцов , СКР , Газета.Ru , Белгород
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