Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами

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Описана деятельность лидера замучивших мальчика в Екатеринбурге сектантов 

Lenta.ru 54 минуты назад
Лидер секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина, задержанная по делу об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге, просила называть ее апостолом. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила Telegram-каналу Mash знакомая сектантки Ирина Иванова.
По ее словам, учеников у Гайнуллиной было немного, при этом с ней постоянно находились двое ее младших сыновей.
«Ее пророчества были жестокие. Одной сестре из Белоруссии она пророчествовала, что та умрет», — рассказала Иванова, отметив, что ранее сама чуть не присоединилась к «Ученикам Христа».
Собеседница канала добавила, что Гайнуллина строго запрещала своим последователям пользоваться соцсетями — они внезапно удаляли свои страницы. Так, в частности, поступила одна из учениц женщины, Екатерина Гатырчук из Белоруссии, которую до сих пор ищут на родине после того, как она пропала с двумя дочерьми, пояснила Иванова.
О задержании Гайнуллиной стало известно 1 декабря. Отмечалось, что она обвиняется в пособничестве убийству. Как сообщало URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах, женщина в течение двух дней пыталась «оживить» умершего ребенка и надеялась, что «Господь вернет ему дух». Когда воскресить его не получилось, труп решили закопать в парке.
О смерти мальчика стало известно 28 ноября. Предположительно, он умер еще 5 ноября, а его тело пролежало в земле около трех недель. В убийстве заподозрили его родителей. По предварительным данным, они пытались изгнать бесов из ребенка, били плеткой и засунули в рот кляп, и девятилетний мальчик задохнулся.
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Теги:
Происшествия , Видео , Ирина Иванова , МВД , Екатеринбург
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