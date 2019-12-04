Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя

Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль жителя Ростовской области

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Сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль, сообщили в региональном главке МВД.

«В ходе несения службы сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21053 за нарушение ПДД. По предварительным данным, при оформлении протокола к полицейским подошел неизвестный гражданин с явными признаками алкогольного опьянения и в агрессивной форме потребовал отпустить нарушителей ПДД. На законное требование сотрудников предъявить документы, удостоверяющие личность, неизвестный достал из-под куртки предмет, по внешним признакам схожий с пистолетом Макарова, передернул затвор, направил его в сторону инспектора ДПС, находящегося в служебном автомобиле, и стал производить выстрелы», — передает ТАСС сообщение главка.

Там добавили, что учитывая потенциальную опасность, второй полицейский был вынужден стрелять в ответ.

«Он сделал предупредительный выстрел в воздух, но гражданин не прекратил совершение противоправных действий. Сотрудник ГИБДД произвел в его сторону несколько выстрелов, «от полученных ранений мужчина скончался на месте», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в марте 2017 года служащий Росгвардии в Нижегородской области ранил полицейского и застрелился.