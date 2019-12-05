Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Общество
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО
Армия
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Ургант вмешался в конфликт Певцова с Познером
Шоу-бизнес

Росгвардию уличили в закупке лекарства с вызывающим у мужчин бесплодие веществом 

Lenta.ru + ещё 4 8 часов назад
Российские федеральные органы — в частности, Росгвардия, МВД, Минобороны и ФСБ — за последние три года закупили примерно 117 тысяч упаковок противовирусного препарата «Кагоцел», основным действующим веществом которого является сополимер госсипола, вызывающего бесплодие у мужчин. На это обратило внимание издание Daily Storm со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.
По информации издания, самое большое количество лекарства закупила Росгвардия. С 2017 по 2019 годы федеральный орган приобрел около 56 тысяч упаковок препарата на 13 миллионов рублей. МВД и подведомственные организации купили в общей сложности примерно 38,2 тысяч упаковок «Кагоцела», Минобороны — около 20,4 тысяч упаковок, ФСБ — 2,3 тысячи, подсчитало издание.
Споры о вреде и эффективности «Кагоцела» ведутся несколько лет, отмечает Daily Storm. Создатели препарата уверяют, что им удалось нивелировать вредные свойства госсипола, сополимер которого является основным действующим веществом лекарства. В то же время дополнительных исследований, которые гарантируют безопасность «Кагоцела» в соответствии с действующими требованиями российского Минздрава, не проводилось.
Госсипол — природный полифенол. Вещество подавляет сперматогенез, в связи с чем его испытывали в качестве орального контрацептива для мужчин. В ходе испытаний была выявлена высокая токсичность вещества, а также появление необратимого бесплодия у испытуемых в 20 процентах случаев.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Последние новости
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока» Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34» Ученый рассказал о судьбе белого медведя с надписью «Т-34» Меркель объяснила высылку российских дипломатов Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Комментарии 11 
Теги:
Происшествия , Видео , Росгвардия , ФСБ , Министерство обороны , Минздрав РФ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Изувеченная мужем Грачева предложила наказание для тиранов
Назван новый ключевой противник НАТО
Назван новый ключевой противник НАТО 265
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому 3
Решена судьба отеля Ротару в Крыму
Решена судьба отеля Ротару в Крыму 5
Демарш Меркель против России вызван фальшивкой
Демарш Меркель против России вызван фальшивкой 59
Видео
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение