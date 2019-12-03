В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые 

Взрыв произошел во вторник утром в столице Индонезии Джакарте, несколько человек получили ранения, сообщает газета Jakarta Post.
Сообщается, что взрыв произошел приблизительно в 7.05 утра (3.05 мск) на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты. Вокруг этого парка расположены президентский дворец, верховный суд и несколько министерств, в том числе МВД.
По словам представителя национальной полиции, среди пострадавших двое индонезийских военных, они были доставлены в больницу.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
В Индонезии время от времени происходят теракты, в том числе взрывы, но последние в Джакарте имели место в 2016 и 2017 годах.