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Общество

В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые
Фото: © РИА Новости / Михаил Цыганов
Взрыв произошел во вторник утром в столице Индонезии Джакарте, несколько человек получили ранения, сообщает газета Jakarta Post.
Сообщается, что взрыв произошел приблизительно в 7.05 утра (3.05 мск) на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты. Вокруг этого парка расположены президентский дворец, верховный суд и несколько министерств, в том числе МВД.
По словам представителя национальной полиции, среди пострадавших двое индонезийских военных, они были доставлены в больницу.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
В Индонезии время от времени происходят теракты, в том числе взрывы, но последние в Джакарте имели место в 2016 и 2017 годах.
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Теги:
Происшествия , В мире , МВД , Джакарта , Индонезия
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