Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
"Клановость": Кадырова осудили
"Клановость": Кадырова осудили
Политика
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Катастрофы
Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин
Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин
Шоу-бизнес

Воздух в Сиднее стал плохим 

Lenta.ru + ещё 1 37 минут назад
Сидней окутал страшный смог
Фото: Rick Rycroft / AP
Крупнейший австралийский город Сидней окутал смог из-за крупных лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что дым достиг центрального и юго-западного городских районов и часть пригорода. Метеобюро штата Новый Южный Уэльс сообщило, что из-за охватившего восточное побережье Австралии смога качество воздуха оценивается как плохое. В пригородах Ливерпуль и Кэмпбеллтаун продукты горения загрязнили воздух сильнее, чем в остальных районах.
Департамент здравоохранения штата предупредил об опасности длительного нахождения на улице. Также людям посоветовали обращаться в медицинские учреждения в случае респираторных заболеваний. В регионе зарегистрировано 119 лесных пожаров, 48 из них остаются нелокализованными. Некоторые районы предупредили о подготовке к эвакуации. В ближайшую неделю пожароопасная погода — высокая температура воздуха и порывистый ветер, сохранится.
Ранее австралийская блогерша захотела помочь в борьбе с лесными пожарами, однако подписчики обвинили девушку в попытке заработать на трагедии. Она пообещала на своей странице пожертвовать пострадавшим при пожаре по доллару с каждой покупки ее продукции. Но блогерша так не сдержала обещание.
В первых числах ноября в австралийском штате Новый Южный Уэльс разгорелись лесные пожары. От огня погибли четыре человека, еще шесть тысяч эвакуировали. Десятки тысяч людей находятся в состоянии готовности к эвакуации.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Последние новости
России вернут долг времен СССР России вернут долг времен СССР Путин запретил продавать смартфоны без российского софта Путин запретил продавать смартфоны без российского софта В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Пожары , Экология , Австралия , Ливерпуль , Сидней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ 1
«Клановость»: Кадырова осудили
«Клановость»: Кадырова осудили
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево 8
Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин
Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом» 21
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире Катастрофы
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
00:52
«Проклятие черной жемчужины» настигло отдыхающих
Происшествия Азия
Президент США забыл свою жену перед вылетом
01:02
Президент США забыл свою жену перед вылетом
США В мире
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
01:56
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД
Происшествия
В Оренбурге рухнул мост
00:30
В Оренбурге рухнул мост
Происшествия
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
03:13
Дело МН17: появились новые доказательства теракта
В мире Катастрофы
Мумию древнего щенка показали на видео
02:45
Мумию древнего щенка показали на видео
Наука и техника
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
03:54
Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике
В мире
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение