На Кубани сгорел пассажирский автобус

По данным ведомства, в понедельник в 20:59 диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на 115 километре трассы Краснодар — Ейск на территории Каневского района произошло возгорание автобуса.

"В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырех человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и погибших нет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие в 21:10 на место пожарные установили, что горит моторный отсек автобуса. В 21.15 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. В 21:23 пожар ликвидирован.