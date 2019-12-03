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На Кубани сгорел пассажирский автобус 

РИА Новости + ещё 3
На Кубани сгорел пассажирский автобус
Фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев
Пассажирский автобус, следовавший из Краснодара в Ейск, загорелся на трассе, никто из пассажиров не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в понедельник в 20:59 диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на 115 километре трассы Краснодар — Ейск на территории Каневского района произошло возгорание автобуса.
"В момент загорания автобус находился в движении. Пассажиры в количестве четырех человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших и погибших нет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшие в 21:10 на место пожарные установили, что горит моторный отсек автобуса. В 21.15 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. В 21:23 пожар ликвидирован.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , Краснодар
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