Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал МВД

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Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал полицейских 

Lenta.ru 1 час назад
Управление МВД по Челябинской области начало проверку после того, как блогер Андрей Яшин, публикующий ролики под ником Гобзавр, в прямом эфире избил свою мать Людмилу. Об этом сообщает канал «360».
Людмила ведет вместе с сыном стримы, где выступает под псевдонимом Людмурик. Вместе они отвечают на вопросы зрителей, а Людмурик выполняет задания, которые ей дают подписчики, и читает анекдоты. Трансляция от 1 декабря окончилась тем, что сын сорвал с матери фиолетовый парик и принялся ее избивать и оскорблять.
В комментариях к видео пользователи осудили действия челябинца. Некоторым показалось, что ролик был записан для привлечения внимания зрителей. В тот же день блогер разместил еще один ролик, в котором извинился перед матерью. Женщина приняла извинения, добавив, что ничего страшного не случилось. Это видео оказалось самым популярным на канале их совместного шоу: оно собрало 34 тысячи просмотров.
Людмурик появляется и в других видео Яшина. В одном из роликов она помогает сыну готовить шашлык, в другом — катается на теплоходе. У нее также есть одноименный канал, на который подписаны около 9 тысяч человек.
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Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Видео , МВД , Челябинская Область
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