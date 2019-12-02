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Армия

Мужчина расстрелял дорожных рабочих в Ингушетии 

News.ru + ещё 4 59 минут назад
Мужчина расстрелял дорожных рабочих в Ингушетии
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Неизвестный мужчина поссорился с рабочими, занимающимися укладкой асфальта на трассе «Кавказ» в Нарзани. Он расстрелял их из травматического пистолета и скрылся.
В результате ЧП три человека обратились за медицинской помощью, передаёт «Интерфакс». В настоящий момент возбуждено уголовное дело, представители правоохранительных органов ищут преступника.
По словам источника журналистов в окружной администрации, причиной конфликта стали разногласия из-за выплат компенсаций за здания и земли возле дороги. Подрядчик игнорирует требования о деньгах и выкупе имущества, что привело к росту недовольства населения.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Интерфакс , Республика Ингушетия
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