Мужчина расстрелял дорожных рабочих в Ингушетии

Неизвестный мужчина поссорился с рабочими, занимающимися укладкой асфальта на трассе «Кавказ» в Нарзани. Он расстрелял их из травматического пистолета и скрылся.

В результате ЧП три человека обратились за медицинской помощью, передаёт «Интерфакс». В настоящий момент возбуждено уголовное дело, представители правоохранительных органов ищут преступника.

По словам источника журналистов в окружной администрации, причиной конфликта стали разногласия из-за выплат компенсаций за здания и земли возле дороги. Подрядчик игнорирует требования о деньгах и выкупе имущества, что привело к росту недовольства населения.