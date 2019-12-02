Украинца осудили за кражу зубной щетки

На Украине судили мужчину за кражу зубной щетки

Луцке местный житель украл из магазина электрическую зубную щетку и попал под суд. Об этом пишут украинские СМИ.

Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Также суд обязал мужчину выкупить украденную зубную щетку за 453 гривны и заплатить 572 гривны за судебно-товароведческую экспертизу. Таким образом, воришка за мелкую кражу заплатит 1875 гривен (около 5 тысяч рублей).

Если бы обвиняемый не признал свою вину и не договорился с администрацией магазина, тогда он мог бы отправиться в тюрьму сроком на 5 лет.