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На Украине судили мужчину за кражу зубной щетки 

Свободная пресса 1 час назад
Украинца осудили за кражу зубной щетки
Фото: depositphotos.com
В Луцке местный житель украл из магазина электрическую зубную щетку и попал под суд. Об этом пишут украинские СМИ.
Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.
Также суд обязал мужчину выкупить украденную зубную щетку за 453 гривны и заплатить 572 гривны за судебно-товароведческую экспертизу. Таким образом, воришка за мелкую кражу заплатит 1875 гривен (около 5 тысяч рублей).
Если бы обвиняемый не признал свою вину и не договорился с администрацией магазина, тогда он мог бы отправиться в тюрьму сроком на 5 лет.
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Теги:
Происшествия , Луцк
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