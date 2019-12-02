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Наука

Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса 

Lenta.ru 1 час назад
Задержан владелец разбившегося в Забайкалье автобуса
Фото: ТАСС
Следователи задержали организатора перевозок, автобус которого разбился в воскресенье в Забайкалье. Об этом в понедельник, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.
По его словам, задержанный — 30-летний индивидуальный предприниматель из Читы. В его офисе и по месту жительства уже прошли обыски, такие же мероприятия проведены в краевом управлении ГИБДД УМВД России, а также в управлении Государственного автодорожного надзора. Следователи изъяли для изучения маршрутную документацию, документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния автобусов.
«Возбуждены уголовные дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек" (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Кроме того, следователи СКР будут расследовать и возбужденное полицией уголовное дело по факту ДТП. Следствие намерено ходатайствовать об аресте индивидуального предпринимателя», — заявил Егор Марков.
По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, попавший в ДТП автобус не являлся рейсовым, он был оформлен как заказной. Однако двигался по тому же маршруту, выходя на несколько минут раньше рейсового, и фактически отбирая у того пассажиров. Многие из них не знали, что передвигаются на частном транспорте. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения при оформлении техосмотра транспортных средств и медицинских осмотров водителей перед выходами в рейс
Вечером в понедельник дело для дальнейшего расследования было передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Авария произошла утром 1 декабря. Автобус, ехавший из Сретенска в Читу, слетел с моста высотой около 10 метров на лед реки Куэнга. Погибли 19 человек, среди которых оказались четверо детей.
По основной версии, во время движения у автобуса лопнуло колесо, и водитель не справился с управлением. Власти Забайкалья пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей. В регионе объявлен траур.
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Теги:
Происшествия , Егор Марков , СКР , ГИБДД , Lenta.ru , Чита
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