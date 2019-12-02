В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в результате инцидента пострадали три человека. "Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная", — сказала собеседница.

В свою очередь в пресс-службе городской мэрии отметили, что мост был на реконструкции, он находился на балансе региона.

"Пока есть подтверждение, что обрушилась часть моста. Туда выехали все оперативные службы. Да [проводилась реконструкция], этот мост относится к области — главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста", — сказали в мэрии.

В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС, что обрушение моста произошло при ремонтных работах. Погибших нет. По данным МЧС, два человека получили травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.