В Оренбурге рухнул мост

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Наука

В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль 

ТАСС + ещё 6 58 минут назад
Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в результате инцидента пострадали три человека. "Двоих увезли на скорой, они получили травмы легкой степени тяжести: у одного — голова, у второго — нога. Они проводили работы на мосту. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная", — сказала собеседница.
В свою очередь в пресс-службе городской мэрии отметили, что мост был на реконструкции, он находился на балансе региона.
"Пока есть подтверждение, что обрушилась часть моста. Туда выехали все оперативные службы. Да [проводилась реконструкция], этот мост относится к области — главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста", — сказали в мэрии.
В пресс-службе МЧС России подтвердили ТАСС, что обрушение моста произошло при ремонтных работах. Погибших нет. По данным МЧС, два человека получили травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В пресс-службе УМВД по региону ТАСС уточнили, что, предварительно, обрушилось два пролета моста, сейчас на месте работают экипажи ДПС. "Выясняют, на каком участке будет перекрыто движение", — сказал собеседник.
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Теги:
Происшествия , Видео , МЧС , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Оренбург
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