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Россиянин сжег дом бывшей жены и сделал с ним селфи 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Россиянин сжег дом бывшей жены и сделал с ним селфи
Фото: ТАСС
Житель села Новотроицкое в Сахалинской области поджег дачный дом своей бывшей жены и сделал с ним селфи. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.
Ранее судимый 23-летний мужчина в очередной раз поругался со своей 46-летней бывшей женой. Он приехал к ней в Макаровский район для выяснения отношений, однако женщина от общения отказалась. Тогда мужчина дождался момента, когда бывшая супруга ушла по делам, и поджег ее дом, сделав селфи на фоне пылающего здания. Мужчина планировал спрятаться от полицейских в Южно-Сахалинске, однако все равно был задержан.
Возбуждено уголовное дело. Поджигатель свою вину признал, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Ранее стало известно о жителе Омска, который поджег свою квартиру, чтобы та не досталась его сестре. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако он ей не поверил и поджег квартиру, облив бензином.
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Теги:
Происшествия , Сахалинская Область
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