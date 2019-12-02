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СМИ: московскую школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей 

РИА Новости 19 минут назад
Школьницу избили из-за сумки за сто тысяч рублей
Фото: depositphotos.com
В центре столицы двое злоумышленников ограбили 16-летнюю школьницу, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, 1 декабря жительница Москвы сообщила полиции о нападении на ее дочь, ученицу лицея.
Сообщается, что инцидент произошел в подземном переходе на улице Зацепский Вал. Двое мужчин ударили школьницу по лицу и отняли дамскую сумочку Valentino за полторы тысячи евро (около ста тысяч рублей), пауэрбанк, наушники Apple, ключи от квартиры и транспортную карту "Тройка". Один из преступников был одет в черную куртку, другой — в черную толстовку.
Полиция выясняет сумму причиненного ущерба и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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