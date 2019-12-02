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Наука

Задержан организатор перевозки пассажиров автобусом, упавшим с моста в реку в Забайкалье 

ТАСС 37 минут назад
По делу о ДТП в Забайкалье произошло первое задержание
Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскму краю/ТАСС
Следователи задержали индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию", — сказала Петренко, отметив, что в офисе и по месту жительства мужчины прошли обыски.
По ее словам, обыски прошли также в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю. Следователи изъяли маршрутную документацию и документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.
Расследованием уголовного дела, отметила Петренко, займутся сотрудники центрального аппарата СК.
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Теги:
Происшествия , ГИБДД , Забайкальский Край
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