Историк Соколов потребовал столичного адвоката

Убивший аспирантку историк Соколов потребовал московского адвоката

Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ историк Олег Соколов попросил для своей защиты в суде московского адвоката. Об этом рассказала член ОНК Ева Меркачева , навестившая обвиняемого в психбольнице московского СИЗО «Бутырка». Она отметила, что доцент надеется вернуться в Петербург , где его ждут родители.

Он хочет видеть своих пожилых родителей — он уверен что ему разрешат свидание с ними, но они старенькие и им неудобно будет ездить в Москву на свидание к нему. Ну и адвокат у него петербургский — ему неудобно будет ездить 1, 5 месяца в Москву. И мысли нанять московского адвоката есть, — поделилась она с News.ru.

Историка доставили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. Её проведут специалисты НИИ имени Сербского.

Ранее, как писал News.ru, историк рассказал, что в СИЗО ему не хватает книг, которые он очень любит читать. По признанию доцента, он с удовольствием перечитал бы «Трёх мушкетёров». Также он не исключил, что вскоре сам напишет книгу. Она будет посвящена произошедшему убийству.