Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Азия
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное
Наука

Убивший аспирантку историк Соколов потребовал московского адвоката 

News.ru 1 час назад
Историк Соколов потребовал столичного адвоката
Фото: РИА Новости
Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ историк Олег Соколов попросил для своей защиты в суде московского адвоката. Об этом рассказала член ОНК Ева Меркачева, навестившая обвиняемого в психбольнице московского СИЗО «Бутырка». Она отметила, что доцент надеется вернуться в Петербург, где его ждут родители.
Он хочет видеть своих пожилых родителей — он уверен что ему разрешат свидание с ними, но они старенькие и им неудобно будет ездить в Москву на свидание к нему. Ну и адвокат у него петербургский — ему неудобно будет ездить 1, 5 месяца в Москву. И мысли нанять московского адвоката есть, — поделилась она с News.ru.
Историка доставили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. Её проведут специалисты НИИ имени Сербского.
Ранее, как писал News.ru, историк рассказал, что в СИЗО ему не хватает книг, которые он очень любит читать. По признанию доцента, он с удовольствием перечитал бы «Трёх мушкетёров». Также он не исключил, что вскоре сам напишет книгу. Она будет посвящена произошедшему убийству.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
News.ru: последние новости
Россиянка погибла в турецкой Анталье Россиянка погибла в турецкой Анталье Сообщение о бомбе привело к эвакуации в московской больнице Сообщение о бомбе привело к эвакуации в московской больнице Лишившийся рук на «Доме-2» рабочий добился пожизненных выплат Лишившийся рук на «Доме-2» рабочий добился пожизненных выплат
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Ева Меркачева , Олег Соколов , ФСИН , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 181
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил 122
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 172
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 64
В российских городах объявили режим «черного неба»
В российских городах объявили режим «черного неба» 1
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение