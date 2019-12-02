Неизвестный сообщил о бомбе в московской больнице 

Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой на северо-западе столицы проверяют в связи с угрозой взрыва.
Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Проводится проверка, — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.
Приняли ли в медицинском учреждение решение об эвакуации, он не уточнил.
Как писал News.ru, анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили 2 декабря на московские объекты — в ГУМ, ТЦ «Афимолл Сити», в Басманный и Лефортовский суды.
Ранее сообщалось, что суды Москвы и Санкт-Петербурга второй день подряд эвакуируют из-за сообщений о минировании. В Северной столице 29 ноября эвакуировали Невский и Выборгский суды, а Приморский суд был «заминирован». В Москве людей из-за сообщений о взрывном устройстве вывели из Мосгорсуда и здания Басманного районного суда. Кроме того, Черёмушкинский суд Москвы из-за анонимной угрозы проверяли сотрудники силовых структур с кинологами.