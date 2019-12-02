Неизвестный сообщил о бомбе в московской больнице

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Детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой на северо-западе столицы проверяют в связи с угрозой взрыва.

Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Проводится проверка, — сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Приняли ли в медицинском учреждение решение об эвакуации, он не уточнил.

Как писал News.ru, анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили 2 декабря на московские объекты — в ГУМ, ТЦ «Афимолл Сити», в Басманный и Лефортовский суды.