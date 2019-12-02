В деле об убийстве мэра Гданьска произошли перестановки

В деле об убийстве мэра Гданьска заменили экспертов-психиатров

Польские прокуроры заменили экспертов-психиатров и психологов по делу об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича из-за неясности их заключения, сообщает окружная прокуратура Гданьска.

Ранее сообщалось, что следователи получили заключение о вменяемости подозреваемого Стефана В., но не раскрывают официально его содержание. По данным родственников Адамовича, из документа не ясно, был ли Стефан В. в здравом уме и может ли отвечать за свои поступки.

"Прокурорская группа, надзирающая за следствием по делу об убийстве мэра города Гданьска Павла Адамовича, приняла решение о назначении другой группы экспертов-психиатров и психологов с целью однозначно установить состояние психического здоровья подозреваемого Стефана В. ", — говорится в сообщении окружной прокуратуры Гданьска.

"Сделанное до настоящего времени судебно-психиатрическое заключение в отношении подозреваемого, по мнению прокуроров, "неясно". Исходя из этих соображений, на основании статьи 201 уголовно-процессуального кодекса, прокуроры создали другую группу экспертов", — уточнили в прокуратуре.

Вооруженный ножом 27-летний житель Гданьска Стефан В. напал на Адамовича вечером 13 января текущего года во время благотворительного концерта. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Нападавший не пытался скрыться, выкрикивая, что несправедливо был заключен в тюрьму и теперь мстит за это. Адамовича долго реанимировали на сцене, потом доставили в больницу, где провели пятичасовую операцию. Ему потребовалось перелить около 20 литров крови. Мэр скончался, не приходя с сознание, 14 января. Нападавший на Адамовича мужчина задержан. Ему грозит пожизненное лишение свободы.