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Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве ребенка 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве ребенка
Фото: РИА Новости
На Украине полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка, сообщила национальная полиция страны.
«Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия», — сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего погиб ребенок. По данным СМИ, автомобиль является собственностью киевского облсовета Вячеслава Соболева.
Ранее в двоих полицейских из города Переяслав-Хмельницкий в Киевской области заподозрили в умышленном нанесении тяжких повреждений пятилетнему мальчику.
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Теги:
Происшествия , Вячеслав Соболев , РИА Новости , Киев
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