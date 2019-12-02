Московским аэропортам пригрозили взрывами

В московские аэропорты поступили сообщения об угрозе взрыва

В московский аэропорт Домодедово имени Ломоносова поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, неизвестный позвонил в аэропорт и заявил о минировании. Отмечается, что эвакуация здания не проводилась и аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

Кроме того, по информации Telegram-канала Aviaincidents, сообщения об угрозе взрыва также получили два других аэропорта Москвы.

2 декабря по Москве прокатилась волна анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в разных объектах. К настоящему моменту сообщения об угрозе взрывов поступили в ГУМ, ТЦ «Афимолл Сити», в Басманный и Лефортовский суды.