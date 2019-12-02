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Наука

В московские аэропорты поступили сообщения об угрозе взрыва 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Московским аэропортам пригрозили взрывами
Фото: РИА Новости
В московский аэропорт Домодедово имени Ломоносова поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, неизвестный позвонил в аэропорт и заявил о минировании. Отмечается, что эвакуация здания не проводилась и аэропорт продолжил работать в штатном режиме.
Кроме того, по информации Telegram-канала Aviaincidents, сообщения об угрозе взрыва также получили два других аэропорта Москвы.
2 декабря по Москве прокатилась волна анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в разных объектах. К настоящему моменту сообщения об угрозе взрывов поступили в ГУМ, ТЦ «Афимолл Сити», в Басманный и Лефортовский суды.
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Теги:
Происшествия , Аэропорт Домодедово
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