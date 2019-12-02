Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Япония анонсировала "новый подход" по вопросу Курил
Азия
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное
Наука

Ростовского военного осудили за «похороны» родных ради отпуска 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Военного осудили за «похороны» родных ради отпуска
Фото: РИА Новости
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко за то, что он солгал о смерти отца, матери и брата ради получения отпуска. Об этом сообщается на сайте военного следственного управление СК России по Южному военному округу.
Поясняется, что в 2019 году военнослужащий три раза подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери, в результате чего трижды получал отпуск по 10 дней.
Кроме того, по возвращении из отпуска Чередниченко предоставлял копии свидетельства о смерти родственников.
В СК установили, что представленные документы были сфальсифицированы с помощью компьютерной техники, а родной брат, отец и мать военнослужащего живы.
Уголовное дело возбудили по статье "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы".
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Газета.Ru: последние новости
Найденная в общественном туалете хутора на Кубани школьница была изнасилована Найденная в общественном туалете хутора на Кубани школьница была изнасилована Смолянка умерла после трех дней иcтязаний Смолянка умерла после трех дней иcтязаний Лишившийся рук работник "Дома-2" будет получать пожизненные выплаты Лишившийся рук работник "Дома-2" будет получать пожизненные выплаты 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля» 181
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил 122
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 172
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 64
В российских городах объявили режим «черного неба»
В российских городах объявили режим «черного неба» 1
Видео
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
03:12
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
В мире
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
00:42
«На ринг пойдем»: Джигурда готов избить Малахова
Шоу-бизнес
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
00:15
Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео
Армия
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
00:57
Задержание убившего сына сектанта попало на видео
Криминал Происшествия
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
05:00
Япония анонсировала «новый подход» по вопросу Курил
Азия В мире
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение