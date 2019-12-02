Ростовского военного осудили за «похороны» родных ради отпуска

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко за то, что он солгал о смерти отца, матери и брата ради получения отпуска. Об этом сообщается на сайте военного следственного управление СК России по Южному военному округу.

Поясняется, что в 2019 году военнослужащий три раза подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери, в результате чего трижды получал отпуск по 10 дней.

Кроме того, по возвращении из отпуска Чередниченко предоставлял копии свидетельства о смерти родственников.

В СК установили, что представленные документы были сфальсифицированы с помощью компьютерной техники, а родной брат, отец и мать военнослужащего живы.

Уголовное дело возбудили по статье "Уклонение от исполнения обязанностей военной службы".