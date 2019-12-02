Суд арестовал сектанта за убийство сына

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 января 2020 года местного жителя по обвиняемого в убийстве своего 9-летнего сына. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Тело несовершеннолетнего мальчика было обнаружено 27 ноября в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе. Ребенок был завернут в простыню и закопан.
По данным Следственного комитета, мальчик умер из-за механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.
Ранее СМИ сообщали, что мальчика убил его отец, который хотел изгнать бесов, а мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину. Оба родителя являются сторонником секты "Ученики Христа".
Главе организации Земфире Гайнуллиной также будет избрана мера пресечения.