Суд арестовал сектанта за убийство сына

Суд Екатеринбурга арестовал сектанта за убийство сына

Все новости на карте

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 января 2020 года местного жителя по обвиняемого в убийстве своего 9-летнего сына. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Тело несовершеннолетнего мальчика было обнаружено 27 ноября в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе. Ребенок был завернут в простыню и закопан.

По данным Следственного комитета, мальчик умер из-за механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.

Ранее СМИ сообщали, что мальчика убил его отец, который хотел изгнать бесов, а мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину. Оба родителя являются сторонником секты "Ученики Христа".

Главе организации Земфире Гайнуллиной также будет избрана мера пресечения.