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Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал сектанта за убийство сына 

Газета.Ru + ещё 7 36 минут назад
Суд арестовал сектанта за убийство сына
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 января 2020 года местного жителя по обвиняемого в убийстве своего 9-летнего сына. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Тело несовершеннолетнего мальчика было обнаружено 27 ноября в лесопарке "Юго-Западный" в Чкаловском районе. Ребенок был завернут в простыню и закопан.
По данным Следственного комитета, мальчик умер из-за механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.
Ранее СМИ сообщали, что мальчика убил его отец, который хотел изгнать бесов, а мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину. Оба родителя являются сторонником секты "Ученики Христа".
Главе организации Земфире Гайнуллиной также будет избрана мера пресечения.
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Теги:
Происшествия , Екатеринбург
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