Школьник сломал позвоночник подростку на перемене

В Смоленской области подросток сломал позвоночник другому школьнику на перемене, сообщают СМИ.
В раздевалке спортзала 14-летний подросток ударил 12-летнего школьника и несколько раз перекинул его через себя, пишет местное издание «Рабочий путь» со ссылкой на сообщение матери пострадавшего в соцсетях.
СУ СК по региону начал проверку по сообщениям прессы.
«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям подростка, причинившего телесные повреждения ребенку, а также действиям должностных лиц школы, ответственных за организацию учебного процесса», — говорится на сайте ведомства.
В марте подростки в Москве сломали челюсть шестикласснику, врачи диагностировали у мальчика перелом челюсти и тупую травма живота.