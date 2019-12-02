Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована
Происшествия

Школьник сломал позвоночник подростку на перемене в Смоленской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Школьник сломал позвоночник подростку на перемене
Фото: РИА Новости
В Смоленской области подросток сломал позвоночник другому школьнику на перемене, сообщают СМИ.
В раздевалке спортзала 14-летний подросток ударил 12-летнего школьника и несколько раз перекинул его через себя, пишет местное издание «Рабочий путь» со ссылкой на сообщение матери пострадавшего в соцсетях.
СУ СК по региону начал проверку по сообщениям прессы.
«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям подростка, причинившего телесные повреждения ребенку, а также действиям должностных лиц школы, ответственных за организацию учебного процесса», — говорится на сайте ведомства.
В марте подростки в Москве сломали челюсть шестикласснику, врачи диагностировали у мальчика перелом челюсти и тупую травма живота.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина добился пожизненных выплат Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина добился пожизненных выплат УФСИН опровергло помещение Захарченко в камеру с ВИЧ-инфицированными УФСИН опровергло помещение Захарченко в камеру с ВИЧ-инфицированными В Киеве задержали подозреваемых в убийстве ребенка В Киеве задержали подозреваемых в убийстве ребенка 
Теги:
Происшествия , СКР , Смоленская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии 110
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма 151
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована 131
К нам летит что-то странное
К нам летит что-то странное 5
Видео
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
05:40
План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»
В мире Украина
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
00:32
Российские военные пострадали при взрыве в Сирии
Войска Армия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
В России подвели итоги «Черной пятницы»
00:54
В России подвели итоги «Черной пятницы»
Общество Другое
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть