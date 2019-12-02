Школьник сломал позвоночник подростку на перемене в Смоленской области

Смоленской области подросток сломал позвоночник другому школьнику на перемене, сообщают СМИ.

В раздевалке спортзала 14-летний подросток ударил 12-летнего школьника и несколько раз перекинул его через себя, пишет местное издание «Рабочий путь» со ссылкой на сообщение матери пострадавшего в соцсетях.

СУ СК по региону начал проверку по сообщениям прессы.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям подростка, причинившего телесные повреждения ребенку, а также действиям должностных лиц школы, ответственных за организацию учебного процесса», — говорится на сайте ведомства.

В марте подростки в Москве сломали челюсть шестикласснику, врачи диагностировали у мальчика перелом челюсти и тупую травма живота.