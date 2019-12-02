Историк-расчленитель Соколов: о стенку головой не бьюсь

Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, рассказал об условиях содержания в психбольнице московского СИЗО «Бутырка». По его словам, он в полном порядке, однако хотел бы вернуться в Петербург , чтобы быть ближе к родителям.

Я в порядке в целом. О стенку головой не бьюсь. Вот у сокамерника можете спросить. И в «Крестах» не бился. Не надо меня лечить. Про то, что я считаю себя Наполеоном, — абсурд, — поделился он с «Московским комсомольцем».

Соколов сообщил, что ему до сих пор не дали свидания с родителями. Он посетовал на то, что они у него совсем старые и могут не дожить до встречи с ним.

Историк рассказал, что в СИЗО ему не хватает книг, которые он очень любит читать. По признанию доцента, он с удовольствием перечитал бы «Трёх мушкетёров». Также он не исключил, что вскоре сам напишет книгу. Она будет посвящена произошедшему убийству.

Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами, — отметил он.

Соколов находится в одной камере с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера. Историка доставили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. Её проведут специалисты НИИ имени Сербского.

Адвокат осуждённого Александр Почуев рассказал News.ru, что в столице доцент пробудет до начала 2020 года.

После этого, я надеюсь, моего подзащитного отправят обратно в родной город, так как там основные следственные действия и свидетели, — резюмировал он.

63-летний историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Предположительно, тело принадлежало его выпускнице 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и изучал историю Франции. По предварительной информации, доцент убил её в состоянии аффекта во время ссоры, писал News.ru.