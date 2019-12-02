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Политика

Системный изъян. Аналитик назвал главную причину аварии в Забайкалье 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Аналитик назвал главную причину аварии в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Аналитик в области систем общественного транспорта рассказал НСН, как экономия на автобусах и маршрутках приводит к страшным трагедиям. Предварительной причиной ДТП с автобусом в Забайкальском крае стало лопнувшее колесо.
1 декабря автобус, следовавший из Читы в Сретенск, съехал с трассы и с шестиметровой высоты разбился о лед реки. Погибли 19 человек, включая 43-летнего водителя, еще 22 человека пострадали. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Окaзaние услуг, не отвечaющих требовaниям безопaсности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Одной из версий случившегося называют лопнувшее колесо, которое привело к катастрофе. Аналитик в области систем общественного транспорта, глава межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин в эфире НСН заявил, что не верит в эту версию.
«Вариант того, что у машины может лопнуть колесо, существует всегда. Никто от этого не застрахован. Смущает то, что из-за такой поломки автобус сразу же сошел с трассы. Я сам автомобилист, у меня были ситуации, когда повреждались колеса. Но какое-то время воздух в колесе остается, пневматическое качество шины падает не сразу. Вызывает сомнения, что произошла такая взрывная поломка», — сказал он.
В стране очень неблагоприятная по сравнению с Европой статистика именно по массовым перевозкам пассажиров, утверждает Валдин, и виновата в этом вся система пассажирских перевозок.
«Что касается технического состояния, то ни для кого не секрет — у нас "экономика должна быть экономной". Многие перевозчики, даже законопослушные, вынуждены эксплуатировать машины в самой минимальной комплектации. Проходят техосмотр и ладно. Люди стараются, никто из них не хочет быть злодеем себе и окружающим. Даже за старой машиной и водитель следит, и арендонаниматель должен следить. Есть система круговой поруки в хорошем смысле, контроля служб друг за другом. Она не должна допустить таких ситуаций. Но чем дальше мы будем экономить, тем «веселее» будет ездить. Причем это касается не только автобусных перевозок», — констатировал аналитик в области систем общественного транспорта.
Большим злом эксперт также считает такое массовое явление, когда регулярные перевозки ведутся под видом заказных.
«Это зло, бич. Пока нет никакого просвета для того, чтобы это как-то решалось. Кроме того, в Забайкалье произошла авария с большим автобусом, а во многих регионах происходит фактическое замещение крупноформатной техники на автомобили типа Largus или другие минивэны, где у людей в случае попадания в аварию практически нет никакого шанса выжить. Были случаи, когда все пассажиры таких рейсов погибали. Недавно в Оренбургской области произошла такая трагедия», — напомнил собеседник НСН.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил в эфире НСН, что пока рано говорить о том, что авария в Забайкалье произошла из-за ненадлежащего технического состояния автобуса.
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Теги:
Происшествия , Вячеслав Лысаков , Конституционный комитет Госдумы , СКР , Забайкальский Край , Сретенск , Чита
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