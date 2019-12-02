Системный изъян. Аналитик назвал главную причину аварии в Забайкалье

Аналитик в области систем общественного транспорта рассказал НСН, как экономия на автобусах и маршрутках приводит к страшным трагедиям. Предварительной причиной ДТП с автобусом в Забайкальском крае стало лопнувшее колесо.

1 декабря автобус, следовавший из Читы Сретенск , съехал с трассы и с шестиметровой высоты разбился о лед реки. Погибли 19 человек, включая 43-летнего водителя, еще 22 человека пострадали. Региональный СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Окaзaние услуг, не отвечaющих требовaниям безопaсности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Одной из версий случившегося называют лопнувшее колесо, которое привело к катастрофе. Аналитик в области систем общественного транспорта, глава межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин в эфире НСН заявил, что не верит в эту версию.

«Вариант того, что у машины может лопнуть колесо, существует всегда. Никто от этого не застрахован. Смущает то, что из-за такой поломки автобус сразу же сошел с трассы. Я сам автомобилист, у меня были ситуации, когда повреждались колеса. Но какое-то время воздух в колесе остается, пневматическое качество шины падает не сразу. Вызывает сомнения, что произошла такая взрывная поломка», — сказал он.

В стране очень неблагоприятная по сравнению с Европой статистика именно по массовым перевозкам пассажиров, утверждает Валдин, и виновата в этом вся система пассажирских перевозок.

«Что касается технического состояния, то ни для кого не секрет — у нас "экономика должна быть экономной". Многие перевозчики, даже законопослушные, вынуждены эксплуатировать машины в самой минимальной комплектации. Проходят техосмотр и ладно. Люди стараются, никто из них не хочет быть злодеем себе и окружающим. Даже за старой машиной и водитель следит, и арендонаниматель должен следить. Есть система круговой поруки в хорошем смысле, контроля служб друг за другом. Она не должна допустить таких ситуаций. Но чем дальше мы будем экономить, тем «веселее» будет ездить. Причем это касается не только автобусных перевозок», — констатировал аналитик в области систем общественного транспорта.

Большим злом эксперт также считает такое массовое явление, когда регулярные перевозки ведутся под видом заказных.