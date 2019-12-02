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Политика

Кишащий крысами потолок обрушился на ремонтника и лишил его работы 

Lenta.ru 2 часа назад
Кишащий крысами потолок обрушился на ремонтника
Фото: Lenta.ru
Рабочий из Нью-Йорка, США, попал в больницу после того, как на него обрушился потолок с полчищами крыс. Об этом сообщает издание The Sun.
45-летний Роберт Петерсен (Robert Petersen) работал на компанию Exact Builders Group. Руководитель Кристал Фернандес (Crystal Fernandez) дала ему задание возвести новую стену в старом здании, кишащем крысами.
Петерсен потребовал, чтобы ему выдали средства защиты: очки, перчатки и специальную маску, но Фернандес якобы ответила: «Не будь ребенком, просто сделай это. Сделай то, что должен сделать». Начальница отправила Петерсона за экипировкой в магазин, но там не оказалось подходящих товаров.
Петерсен подал жалобу на антисанитарные условия в Службу охраны труда и в Управление здравоохранения. После этого Фернандес пригрозила ему увольнением. Мужчине пришлось провести две 16-часовые смены в окружении крыс. После этого его вызвали починить протечку в потолке.
Когда Петерсен снимал с потолка мокрые доски, вся конструкция обрушилась на него. Оказалось, что над потолком обитали полчища крыс. На рабочего посыпались живые и мертвые грызуны и их фекалии. Вскоре после этого у американца начали чесаться руки и лицо, его одолела тошнота. В итоге рабочего госпитализировали.
Когда он вернулся на работу 3 сентября, ему дали задание, для выполнения которого у него не было нужных навыков. Он попросил письменный приказ, но Фернандес отказалась выписать ему документ. Петерсена уволили 13 сентября. Адвокат Exact Builders отказался комментировать произошедшее.
Ранее сообщалось, что в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, сотни ручных крыс захватили фургон, где жила бездомная женщина. Она держала пару ручных крыс, но не уследила за ними и позволила расплодиться.
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Теги:
Происшествия , Нью-Йорк , США
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