Землетрясение произошло в Албании

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Албании

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник на территории Албании , сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По сообщению сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северо-западу от Тираны (население около 375 тыс. человек) на глубине 2 км, передает ТАСС. Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.

Напомним, несколько дней назад в Албании произошло мощное землетрясение.

Во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до семи человек, более 400 человек обратились за помощью. Позже были зафиксированы толчки чуть меньшей силы в Боснии и Герцеговине.