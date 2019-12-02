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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Албании 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Землетрясение произошло в Албании
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в понедельник на территории Албании, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По сообщению сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 27 км к северо-западу от Тираны (население около 375 тыс. человек) на глубине 2 км, передает ТАСС. Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.
Напомним, несколько дней назад в Албании произошло мощное землетрясение.
Во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до семи человек, более 400 человек обратились за помощью. Позже были зафиксированы толчки чуть меньшей силы в Боснии и Герцеговине.
Президент России Владимир Путин направил албанскому коллеге Илиру Мете телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за землетрясения.
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Теги:
Происшествия , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Албания , Тирана
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