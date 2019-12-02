Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Школьницу бросил умирать в выгребной яме сосед-педофил
Школьницу бросил умирать в выгребной яме сосед-педофил
Происшествия
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину
В мире
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Политика

Из музея «Штази» в Берлине похитили ордена и украшения 

ТАСС + ещё 2 43 минуты назад
Из музея «Штази» в Берлине похитили ордена и украшения
Фото: globallookpress.com / Gregor Fischer
Неизвестные похитили из музея "Штази" (министерства государственной безопасности бывшей ГДР) в Берлине ордена и украшения. Об этом сообщила в понедельник полиция столицы ФРГ.
По предварительным данным, похитители пробрались в здание, по всей видимости, в ночь на воскресенье через окно на первом этаже. Сотрудник музея обнаружил утром три разбитые витрины и вызвал полицию. Какова ценность украденного, пока неизвестно.
На сайте учреждения сообщается, что "со 2 декабря музей "штази" будет закрыт". Как отметил его руководитель Йорг Дризельман, среди похищенных украшений — золотые изделия, в том числе с драгоценными камнями.
Музей находится в доме номер один на территории бывшей штаб-квартиры министерства государственной безопасности в Берлине. Там сейчас действует постоянная выставка.
В конце ноября из дрезденского музея "Зеленый свод" были похищены уникальные ценности. Злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению — речь идет о драгоценностях XVIII века.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
ТАСС: последние новости
В ОНК не поступали жалобы экс-полковника Захарченко на содержание в колонии В ОНК не поступали жалобы экс-полковника Захарченко на содержание в колонии Мужчина разбил окно в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро Мужчина разбил окно в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро Источник: около 100 человек эвакуированы из Лефортовского суда Москвы из-за угрозы взрыва Источник: около 100 человек эвакуированы из Лефортовского суда Москвы из-за угрозы взрыва
Комментарии 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Школьницу бросил умирать в выгребной яме сосед-педофил
Школьницу бросил умирать в выгребной яме сосед-педофил 17
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2» 235
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину 204
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 762
Савченко заговорила о замужестве
Савченко заговорила о замужестве 14
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
В России подвели итоги «Черной пятницы»
00:54
В России подвели итоги «Черной пятницы»
Общество Другое
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
05:00
В Токио потребовали вернуть южные Курилы
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение