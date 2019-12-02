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Происшествия

Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки 

Lenta.ru 1 час назад
Историк Соколов напишет книгу об убийстве любовницы
Фото: РИА Новости
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
Арестант, находящийся сейчас в психбольнице московского изолятора «Бутырка», попросил у членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивших его, ручку и бумаги.
«Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами… я и Настя были на взводе…», — пояснил Соколов и заплакал.
Он также объяснил свою попытку суицида во время следственного эксперимента, когда его привезли в квартиру, где он убил и расчленил тело своей любовницы — аспирантки Анастасии Ищенко.
«Привезли туда, и тогда все накатило снова. Все вспомнил, все повторилось будто…», — сказал Соколов.
Он добавил, что его не надо лечить, потому что он «нормальный и в стенку головой не бьется».
Обвиняемого привезли в Москву из Петербурга для проведения психиатрической судмедэкспертизы в НИИ имени Сербского. В психбольнице «Бутырки» он проведет несколько дней пункт, где заключенный проводит всего несколько дней. На данный момент Соколов содержится в двухместной камере, его соседом является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.
18 ноября, во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.
Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.
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Теги:
Происшествия , Олег Соколов
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