Историк Соколов напишет книгу об убийстве любовницы

Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки

Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, собирается написать автобиографический роман о жизни и любви. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

Арестант, находящийся сейчас в психбольнице московского изолятора «Бутырка», попросил у членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивших его, ручку и бумаги.

«Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами… я и Настя были на взводе…», — пояснил Соколов и заплакал.

Он также объяснил свою попытку суицида во время следственного эксперимента, когда его привезли в квартиру, где он убил и расчленил тело своей любовницы — аспирантки Анастасии Ищенко.

«Привезли туда, и тогда все накатило снова. Все вспомнил, все повторилось будто…», — сказал Соколов.

Он добавил, что его не надо лечить, потому что он «нормальный и в стенку головой не бьется».

Обвиняемого привезли в Москву из Петербурга для проведения психиатрической судмедэкспертизы в НИИ имени Сербского. В психбольнице «Бутырки» он проведет несколько дней пункт, где заключенный проводит всего несколько дней. На данный момент Соколов содержится в двухместной камере, его соседом является обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера.

18 ноября, во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.