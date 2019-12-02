Австралийка провела две недели в пустыне и выжила

Австралийка выжила, проведя почти две недели в пустыне

Полиция Австралии вместе со спасателями обнаружили живой 52-летнюю австралийку Тамру Макбит-Райли, которая 12 дней провела в пустынной местности в центральной части страны, после того как ее машина застряла в русле реки, сообщает полиция Северной территории.

"Одна из трех человек, пропавших без вести в пустоши на территории Центральной Австралии, была найдена живой в результате полицейской операции сегодня. 52-летняя Тамра МакБит-Райли была найдена после того, как полиция обнаружила застрявший в русле реки автомобиль, в котором ехали эти трое", — говорится в пресс-релизе полиции.

Согласно изданию ABC, женщина вместе с двумя друзьями отправились в путешествие на автомобиле почти две недели назад, однако вскоре их машина застряла в русле реки Финк.

По словам Макби-Райли, в течение трех дней они пытались вытащить машину, но ничего не получалось. Они выпили почти все запасы воды и водки, которая у них была с собой, и решили, что нужно найти другое укрытие и источник воды. Они бросили машину и оставили в ней записку, указав, в каком направлении они ушли.

Сначала они остановились у водопоя для скота и набрали воды, потом двое друзей Макби-Райли решили пойти на север по направлению к шоссе, сама же женщина осталась у источника воды с собакой, которая не перенесла бы путешествия в таком жарком климате.

"У них было очень ограниченное количество еды: упаковка печенья и лапша с говядиной, но очевидно, этого не хватило надолго… У них (двух друзей) был GPS-навигатор TomTom и компас. Они хотели пойти на север к шоссе Стюарт в 22 километрах от места их остановки", — заявила суперинтендент полиции.

"МакБит-Райли будет доставлена в больницу Алис-Спрингс, где она получит лечение от обезвоживания и солнечных ожогов. Клэр Хокридж и Фу Тран по-прежнему числятся пропавшими, и полиция активизирует свои поиски в надежде найти пару до наступления темноты", — добавили в полиции.