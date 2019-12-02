Прокурор не признала волокиту по «делу Голунова»

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Прокурор сочла несостоятельной жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое якобы не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.

Представитель Генпрокуратуры Мосгорсуде заявила, что «жалоба не подлежит удовлетворению», так как «по делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются», передает РИА «Новости».

Она напомнила, что дело маркировано грифом «секретно». Голунов остается в статусе свидетеля, на данном этапе знакомить его с материалами дела «нецелесообразно».

«По словам вашего доверителя, наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. В отношении них, безусловно, проводится проверка, знакомить с результатами проверки пока преждевременно», — указала она.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не было возбуждено уголовное дело именно по этому факту, Голунова не признали потерпевшим и не ознакомили с уже полученными материалами.

Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении.

По данным защиты, изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили. Журналист заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.

После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина . Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

В октябре адвокат журналиста пожаловался в суд на бездействие СК.