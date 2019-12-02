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Прокурор не признала волокиту по «делу Голунова» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 33 минуты назад
Прокурор не признала волокиту по «делу Голунова»
Фото: РИА Новости
Прокурор сочла несостоятельной жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое якобы не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
Представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде заявила, что «жалоба не подлежит удовлетворению», так как «по делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются», передает РИА «Новости».
Она напомнила, что дело маркировано грифом «секретно». Голунов остается в статусе свидетеля, на данном этапе знакомить его с материалами дела «нецелесообразно».
«По словам вашего доверителя, наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. В отношении них, безусловно, проводится проверка, знакомить с результатами проверки пока преждевременно», — указала она.
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин пожаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не было возбуждено уголовное дело именно по этому факту, Голунова не признали потерпевшим и не ознакомили с уже полученными материалами.
Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении.
По данным защиты, изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили. Журналист заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.
Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования.
После этого два генерала полиции были уволены указом президента Владимира Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.
В октябре адвокат журналиста пожаловался в суд на бездействие СК.
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Теги:
Происшествия , Иван Голунов , Сергей Бадамшин , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , МВД , РИА Новости
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